Віце-президент Європейської комісії, високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель запросив міністра закордонних справ Дмитра Кулебу взяти участь у засіданні Ради ЄС на рівні глав МЗС країн-членів, яке відбудеться 19 квітня.
Читайте також"ЄС із вами": Боррель заявив про підтримку територіальної цілісності УкраїниЯк повідомляється на сайті МЗС України, 4 квітня відбулася телефонна розмова Кулеби з Боррелем.
Кулеба поінформував співрозмовника про дії Росії з дестабілізації, зокрема системне загострення безпекової ситуації у Донецькій та Луганській областях та в Криму, небажання РФ підтвердити відданість режиму припинення вогню, нарощування військової присутності поблизу кордонів нашої держави, інтенсивне поширення дезінформації.
Своєю чергою Боррель запевнив українського міністра у незмінній підтримці ЄС суверенітету та територіальної цілісності України.
«Євросоюз із вами», - сказав він.
Також високий представник ЄС запросив очільника української дипломатії взяти участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС 19 квітня. Міністр прийняв запрошення.
Як зазначив Боррель у Twitter, він із «серйозною стурбованістю» відстежує воєнну активність Російської Федерації біля кордонів України.
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