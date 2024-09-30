Глава МЗС висловив вдячність Угорщині за всебічну допомогу, підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Україна очікує від Угорщини підтримки своїх мирних ініціатив. Про це під час зустрічі з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сіярто заявив глава зовнішньополітичного відомства України Андрій Сибіга, повідомляється на сайті МЗС.

Згідно з повідомленням, міністри обговорили розвиток відносин між Україною та Угорщиною, російську агресію проти України, шляхи досягнення всеосяжного, справедливого і тривкого миру для України на основі формули миру та статуту ООН, а також притягнення Росії до відповідальності за скоєні злочини. Сибіга, зокрема, підкреслив, що свої перші закордонні візити на посаді міністра закордонних справ країни, що воює, він здійснює саме до найближчих західних сусідів України.

"Це бачення президента Зеленського, яке грунтується на прагненні порозуміння з сусідами заради досягнення всеосяжного, справедливого і тривкого миру в Україні та всій Європі. Саме тому важливо розвивати українсько-угорські відносини на основі взаємної поваги, розуміння національних інтересів один одного та сприйняття України як майбутнього члена ЄС та НАТО", – підкреслив урядовець.

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Він також поінформував колегу про ситуацію на фронті та на тимчасово окупованих територіях, а також висловив вдячність Угорщині за всебічну допомогу - зокрема, за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, ухвалення 14 пакетів санкцій ЄС проти Росії та гуманітарну допомогу:

"Ми вітаємо участь угорської сторони в проєктах з відбудови України, підтримку українців в Угорщині, а також лікування поранених військовослужбовців та навчання військових медиків і вибухотехніків. Цінуємо приєднання офіційного Будапешта до Коаліції з протимінної діяльності".

Сибіга також привітав відкриття в Угорщині першої двомовної українсько-угорської школи для українських дітей та зазначив, що її заснування стало можливим завдяки домовленостям між президентом України Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Крім того, дипломат підтвердив взяті Україною зобов’язання щодо забезпечення прав осіб, які належать до угорської національної спільноти і підкреслив, що сьогодні етнічні угорці захищають Україну зі зброєю в руках на фронті та самовіддано підтримують Україну в тилу.

"Для українського народу це найкраще свідчення, що українці та угорці рівні у захисті своєї свободи та життя. Угорці України є невід’ємною і рівноправною частиною української політичної нації та ключовим мостом порозуміння між нашими державами", – зазначив міністр.

Відносини Угорщини та України - останні новини

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан ініціює "мирний" саміт між Україною та Росією. Про це пише Die Weltwoche.

За даним видання, минулого тижня в Нью-Йорку за лаштунками ООН Орбан провів "інтенсивні" переговори з лідерами Китаю і Бразилії, щоб ініціювати мирний саміт між президентом України Володимиром Зеленським і російським правителем Володимиром Путіним.

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