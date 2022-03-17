Певною мірою цьому сприяв виступ Зеленського перед американським Конгресом у середу, 16 березня.

Війна в Україні показала слабкість та некомпетентність не тільки путінської армії, але й кремлівської пропаганди. Такою оцінкою поділився американський експерт і автор книг про ПВК Шон МакФейт.

"Можливо, Росія перемагає на полі бою", – написав він в колонці для видання The Washington Post. "Але Україна виграє інформаційну війну. Це ключ до отримання підтримки та симпатії союзників".

Певною мірою цьому сприяв виступ Зеленського перед американським Конгресом у середу, 16 березня. Український гарант показав аудиторії цезацензурений відеоролик, в якому наочно демонструються наслідки "русского мира": знищені міста, забинтовані діти і братські могили.

Це дозволило українській владі заручитися підтримкою Конгресу і посилити тиск на адміністрацію президента США Джо Байдена. "Вперше за довгий час в інформаційній війні перемагають саме борці з дезінформацією, а не її розповсюджувачі", – йдеться в статті.

Водночас представники НАТО відзначають психологічні операції, які проводить Україна. Серед них – публікація відеороликів із захопленими в полон російськими солдатами, які просять вибачення перед українцями.

Напередодні президент Байден підписав указ про виділення Україні військової допомоги у розмірі 13 з половиною мільярдів доларів. Грошові кошти підуть на гуманітарну, оборонну та економічну сфери.

Крім того, завтра має відбутися розмова Байдена з главою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном по Україні. Б Білому домі стурбовані, що Пекін може підірвати зусилля країн Заходу, які надають допомогу Україні у війні з РФ.

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