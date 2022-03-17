Раніше керівництво РФ попросило Китай надати озброєння та іншу військову допомогу.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден 18 березня проведе розмову з главою Китайської народної республіки Сі Цзіньпіном стосовно України.

Про це йдеться у заяві речниці Білого дому Джен Псакі.

"Це частина наших поточних зусиль зі збереження відкритості каналів комунікації між Сполученими Штатами і Китаєм. Обидва лідери обговорять заходи з регулювання конкуренції між двома країнами, а також війну Росії проти України та інші питання взаємного занепокоєння", - йдеться у заяві.

Як повідомляє УНІАН, 8 березня Глава Китайської народної республіки Сі Цзіньпін у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем заявив, що виступає за переговори між Україною і Російською Федерацією. На думку Сі Цзіньпіна, наразі невідкладна задача полягає у тому, аби запобігти загостренню напруженої ситуації або виходу її з-під контролю.

12 березня видання Financial Times написало, що керівництво РФ попросило Китай надати озброєння та іншу військову допомогу.

За даними видання, у Білому домі занепокоєні, що Пекін може підірвати зусилля країн Заходу, які надають допомогу Україні у війні з РФ.

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