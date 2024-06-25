Він наголошує, що Україна неодмінно буде повноправним членом Євросоюзу.

Президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням з нагоди початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Він зауважив, що це день, заради якого всі довго та наполегливо працювали.

"Сьогодні офіційне, фактичне, реальне відкриття переговорів про вступ України до Євросоюзу. І наша українська делегація, представники Верховної Ради України, уряду, Офісу вже провели першу міжурядову конференцію України та Євросоюзу", – сказав Зеленський у спільному з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком та прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем відеозверненні..

Президент зауважив, що до сьогодні ми були державою, яка здобула статус кандидата на вступ, але "повної впевненості ще не могло бути, чи реалізуємо цей статус".

Відео дня

"А від сьогодні – це вже точно впевненість: Україна неодмінно буде повноправним членом Євросоюзу. Питання тепер в технічній роботі України з Євросоюзом, в адаптації нашої системи до ЄС, і в політичній волі Європи. Зробити європейський проект дійсно довершеним", – додав він.

Зеленський підкреслив, що це можливо лише з Україною у складі об’єднаної Європи – "Європи цінностей, Європи без розколів, ідеологічних стін та "сірих зон", Європи миру – справжнього миру".

Глава держави подякував усім, хто підтримує Україну на цьому шляху, хто допомагає і хто б’ється заради України.

"Коли на п’ятий день повномасштабної війни ми разом підписали заявку на вступ до Євросоюзу, багато хто казав, що це не більше, ніж мрія. Але ми реалізували цю мрію. Ми вибили це, переконали, зняли кожен із сумнівів, які були", – наголосив він.

Зеленський нагадав, що у червні 2022 року кандидатство України було схвалене, попри протидію цьому. У грудні 2023 року лідери Європи підтримали політичне рішення щодо перемовин з Україною.

"Сьогодні перемовини стартують. Між цими кроками – тисячі зустрічей, тисячі дзвінків. Умови, які Україна повністю виконала. Закони, які були прийняті та запрацювали. А найголовніше – це рішучість наших людей, нашого народу", – підкреслив президент.

Своєю чергою, премʼєр-міністр України Денис Шмигаль зауважив, що міжурядові конференції – формат, який сьогодні почався, – це робота між нашою державою та представниками всіх держав ЄС фактично над частинами майбутнього договору про вступ України.

"Згідно із затвердженою переговорною рамкою, ми пройдемо всіма розділами наших відносин і по кожному маємо дійти згоди. Обов’язково цього досягнемо - як і всіх інших наших, українських, цілей", – сказав він.

Водночас Стефанчук зазначив, що кожна держава, що стала членом ЄС, пройшла через аналогічний формат перемовин.

"Україна спробує зробити це швидше, ніж інші, але незмінно – у спільних інтересах нашої держави та всієї Європи. Ми ухвалювали, ухвалюємо й будемо ухвалювати всі необхідні закони, щоб Україна вже ніколи не відкололась від європейського дому", – підкреслив спікер ВРУ.

Початок переговорів про вступ України до ЄС

25 червня 2024 року глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила, що Євросоюз офіційно розпочав переговори про вступ з Україною та Молдовою.

У своєму відеозверненні президент Єврокомісії відзначила, що "ми перебуваємо на порозі важливого та трансформаційного моменту", і що "ми шануємо принципи і цінності, які об'єднують нас".

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