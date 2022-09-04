Прем'єр підкреслив, що Україна тепер - невід'ємна частина Європи і європейських інститутів.

Заява федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца про те, що Україна має стати членом ЄС, є важливим політичним маніфестом в рамках політики "цайтенвенде", або "зміни епох".

Про це написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

"Україна тепер не посередині між ЄС і Росією, а невід'ємна частина Європи і європейських інститутів. Разом ми побудуємо нову розвинену європейську Україну як частину нової сильної Європи", - зазначив Шмигаль.

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Війна в Україні та членство в ЄС:

23 червня 2022 року Європейська Рада надала Україні статус кандидата на членство в Євросоюзі.

Водночас Україна має втілити низку важливих реформ. Єврокомісія представила сім рекомендацій щодо впровадження необхідних реформ. Зокрема, серед цих рекомендацій - прискорення добору суддів Конституційного Суду, продовження втілення реформи системи правосуддя, боротьба з корупцією та відмиванням коштів, демонстрація відчутних результатів втілення закону про деолігархізацію, узгодження аудіовізуального законодавства з Європейським, прийняття та реалізація закону Про національні меншини та інші.

21 серпня голова представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас заявив, що Євросоюз наступного року проаналізує виконання Україною семи рекомендацій, щоб зберегти статус країни-кандидата на вступ до євроспільноти.

29 серпня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країни Західних Балкан, Україна, Молдова, а в перспективі та Грузія мають приєднатися до ЄС.

1 вересня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підкреслив, що Україна може набути членства в Євросоюзі "за дві ночі".

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