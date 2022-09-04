Заява федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца про те, що Україна має стати членом ЄС, є важливим політичним маніфестом в рамках політики "цайтенвенде", або "зміни епох".
Про це написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.
"Україна тепер не посередині між ЄС і Росією, а невід'ємна частина Європи і європейських інститутів. Разом ми побудуємо нову розвинену європейську Україну як частину нової сильної Європи", - зазначив Шмигаль.
Війна в Україні та членство в ЄС:
23 червня 2022 року Європейська Рада надала Україні статус кандидата на членство в Євросоюзі.
Водночас Україна має втілити низку важливих реформ. Єврокомісія представила сім рекомендацій щодо впровадження необхідних реформ. Зокрема, серед цих рекомендацій - прискорення добору суддів Конституційного Суду, продовження втілення реформи системи правосуддя, боротьба з корупцією та відмиванням коштів, демонстрація відчутних результатів втілення закону про деолігархізацію, узгодження аудіовізуального законодавства з Європейським, прийняття та реалізація закону Про національні меншини та інші.
21 серпня голова представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас заявив, що Євросоюз наступного року проаналізує виконання Україною семи рекомендацій, щоб зберегти статус країни-кандидата на вступ до євроспільноти.
29 серпня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країни Західних Балкан, Україна, Молдова, а в перспективі та Грузія мають приєднатися до ЄС.
1 вересня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підкреслив, що Україна може набути членства в Євросоюзі "за дві ночі".
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