Україна та Руанда планують розвивати співпрацю в торгівлі, цифровізації, аерокосмічній галузі, будівництві, освіті та фармацевтиці.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час візиту до Руанди анонсував відкриття у країні українського посольства.

У Twitter Кулеба уточнив, що під час візиту до столиці країни Кігалі провів переговори з міністром закордонних справ та міжнародного співробітництва Вінсентом Бірутою.Зокрема, очільники зовнішньополітичних відомств обговорили українську формулу миру та продовольчу безпеку.

"Ми маємо намір розвивати співпрацю в торгівлі, цифровізації, аерокосмічній галузі, будівництві, освіті та фармацевтиці", - зазначив Кулеба.

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Як повідомляє прес-служба МЗС, Кулеба став першим міністром закордонних справ України, який здійснив візит до Руанди з часу встановлення дипломатичних відносин.

"Наприкінці 2022 року президент Володимир Зеленський поставив українській дипломатії завдання: розширити присутність в Африці. Після ретельного аналізу ми запланували відкриття нових посольств в африканських країнах, одне з яких відкриємо в Руанді", - сказав міністр.

За його словами, руандійська сторона вже надала офіційну згоду на створення української дипломатичної місії в Кігалі.

Також Кулеба закликав колегу з Руанди об’єднати зусилля у боротьбі з РФ, адже перемога України дозволить суттєво зменшити негативний російський вплив на Африку, яка за допомогою бойовиків ПВК "Вагнер" дестабілізує ситуацію в низці африканських країн та займається незаконним видобутком корисних копалин.

Водночас, Кулеба та Бірута підписали меморандум про політичні консультації міністерств закордонних справ України та Руанди.

Вони домовилися, що перший раунд консультацій пройде в розширеному форматі за участі представників різних відомств двох країн, аби визначити спільні інтереси в сферах торгівлі, цифровізації державних послуг, аерокосмічній галузі, будівництві, освіті та фармацевтиці.

Крім того, очільники МЗС України та Руанди домовилися провести найближчим часом бізнес-форум за участі бізнесів обох країн.

У МЗС уточнили, що після повномасштабного вторгнення Росії Руанда голосує за українські резолюції в ООН, підтримує суверенітет та територіальну цілісність України та солідарна із українським народом.

Україна і Африка

Це вже друге турне Кулеби країнами Африки. Зокрема, у його рамках міністр здійснив візит до Марокко та Ефіопії. Це також були перші візити міністра закордонних справ України з часу встановлення дипломатичних відносин з цими країнами у 1992 році.

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