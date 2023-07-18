Це була єдина міждержавна скарга проти України.

Європейський суд з прав людини 18 липня повністю відхилив усі позовні вимоги Росії до України у справі 2021 року, ініціатором якої була Москва.

Як повідомили у Міністерстві юстиції, ця справа виникла на підставі заяви, поданої проти України урядом Росії 22 липня 2021 року за статтею 33 (міждержавні справи) Європейської конвенції з прав людини. Ця скарга - єдина міждержавна скарга проти України. Вона висунута за 10 групами звинувачень.

Зокрема, РФ закидала Україні нібито адміністративні практики "вбивств, викрадень, примусового переселення, втручання у виборче право, обмеженнях на використання російської мови та напади на російські посольства і консульства". У цій скарзі РФ також спробувала приписати Україні відповідальність за катастрофу авіалайнера MH17, тому що Україна "не закрила повітряний простір". Москва також скаржилась на блокування Північно-Кримського каналу та просила ЄСПЛ зобов’язати Україну відновити подачу води до Криму. Але суд одразу відмовив у цьому.

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Також, як зазначають у Мінюсті, при поданні позову Росією, всі документи, як докази, так і сама заява, були подані російською мовою, у зв’язку з чим ЄСПЛ неодноразово надавав вказівки подати всі документи офіційними мовами його роботи, англійською або французькою, однак Росія постійно відтягувала надання належно підготовлених документів.

А з березня 2022 року, коли Рада Європи виключила РФ зі свого складу через повномасштабне вторгнення в Україну, вони взагалі перестали комунікувати з будь-якими органами цієї організації. Однак ЄСПЛ продовжив розгляд справ стосовно Росії, які були у його провадженні, жодним чином не обмежуючи її права, зазначають у Міністерстві.

"Після ретельного дослідження судом представлених державою-позивачем матеріалів і доказів, а також враховуючи поведінку Росії та відсутність будь-якої співпраці з березня 2022 року, ЄСПЛ відмовив у задоволенні позову у повному обсязі та вилучив його з реєстру справ", - наголошують у Мінюсті.

Позов Росії до України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 22 липня 2021 року РФ подала до Європейського суду з прав людини міждержавну скаргу проти України по 10 групах звинувачень, серед яких "відповідальність влади України за загибель мирного населення, незаконне позбавлення волі і жорстоке поводження з людьми" під час подій на Майдані і в Будинку профспілок в Одесі в 2014 році, а також на Донбасі в рамках проведення АТО.

Як заявляли тоді в українському МЗС, Росія подала позов в ЄСПЛ виключно з пропагандистською метою.

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