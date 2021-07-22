Кулеба наголосив, що Росія не отримає від свого звернення в ЄСПЛ жодних результатів, окрім інформаційного галасу і витраченого часу суду на написання відповіді.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що Російська Федерація подала позивну заяву в Європейський суд з прав людини виключно з пропагандистською метою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав під час спільного підходу з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петром Сійярто в зоні ООС.

"Не втручаючись в правосуддя Європейського суду з прав людини, я можу абсолютно запевнити, що у цієї позивної заяви немає жодних шансів на те, щоб бути задоволеною, і подана вона Росією виключно з пропагандистською метою. Ніяких інших результатів, окрім інформаційного галасу і витраченого часу суду на написання відповіді, до цього подання не буде", - наголосив Кулеба.

Як повідомлялось, 22 липня Росія подала до Європейського суду з прав людини міждержавну скаргу проти України за 10 групами звинувачень, серед яких "відповідальність влади України за загибель мирного населення, незаконне позбавлення волі і жорстоке поводження з людьми" під час подій на Майдані та в Будинку профспілок в Одесі в 2014 році, а також на Донбасі в рамках проведення АТО.

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Крім того, РФ звинувачує українські Збройні сили у загибелі людей, заподіянні шкоди здоров'ю і знищенні майна в результаті обстрілів суміжної території РФ; позбавленні жителів окремих територій південного сходу України можливості участі у виборах до центральних органів влади; блокуванні Північно-Кримського каналу як основного джерела прісної води для жителів Криму; катастрофі літака авіакомпанії "Малайзійські авіалінії" внаслідок незакриття владою України повітряного простору над зоною бойових дій.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ окупувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. РФ поставляє терористам "ДНР" і "ЛНР" озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях тривають бойові дії.

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Автор: Віталій Саєнко