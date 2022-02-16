Україна закликає розглянути це питання на засіданні щодо імплементації Мінських домовленостей 17 лютого.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна звернулася до Ради безпеки ООН з ініціативою обговорити постанову Державної думи Російської Федерації щодо визнання "Л/ДНР".

Про це він повідомив у Twitter.

"Україна офіційно звернулася до Ради Безпеки ООН з ініціативою обговорити постанову Держдуми РФ щодо визнання "Л/ДНР", яка підриває Мінські домовленості та процес мирного врегулювання", - написав міністр.

За словами Кулеби, Україна закликає розглянути це питання на засіданні щодо імплементації Мінських домовленостей 17 лютого.

Визнання Росією "Л/ДНР": що відомо

15 лютого Держдума Росії підтримала звернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати "ЛНР" і "ДНР" незалежними державами.

Верховна Рада, своєю чергою, ухвалила постанову про звернення до міжнародних організацій, урядів та парламентів держав світу щодо невизнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

У зверненні звучить заклик до міжнародних організацій не визнавати будь-які рішення Росії, які будуть стосуватися визнання "ДНР" та "ЛНР".

Крім того, український парламент закликав рішуче засудити будь-які дії Росії, спрямовані на погіршення безпекової ситуації у світі в цілому та в Україні зокрема; розглянути питання правових підстав перебування РФ у складі постійних членів Ради Безпеки ООН та провести термінове засідання РБ ООН щодо ескалації конфлікту на державних кордонах України.

Також ВР закликала невідкладно застосувати додаткові санкційні механізми щодо Росії задля упередження подальшої ескалації конфлікту.

У зверненні наголошується, що так звана "влада" незаконних утворень є окупаційними адміністраціями, управління якими здійснюється Росією. Тому Верховна Рада вважає за неможливе вести прямі переговори з ватажками цих утворень.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Україна повідомила міжнародним партнерам, що визнання Росією "Л/ДНР" як "незалежних утворень" означатиме її вихід з Мінських домовленостей.