Дослідницька агенція Info Sapiens опублікувала результати всеукраїнського репрезентативного опитування, яке показало рівень довіри до політиків та рівень їхньої впізнаваності серед українців.

Найбільше українці довіряють президентові Володимиру Зеленському (34%), голові Верховної Ради Дмитру Разумкову (30%), міському голові Києва Віталію Кличку (26%), шоумену і члену партії "Голос" Сергію Притулі (24%) та лідерці партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко (24%).

Найвищий рівень недовіри мають Олег Ляшко (78% при довірі у 16%), Петро Порошенко (75% при довірі у 19%) та Віктор Медведчук (71% при довірі у 16%).

Серед запропонованого в опитуванні списку політиків найнижчий рівень впізнаваності мають голова партії "Голос" Кіра Рудик – її не знають 73% опитаних.

Якби президентські вибори відбулися наступної неділі, відносна більшість українців проголосувала б за Володимира Зеленського (17,1%), на другому місці з мінімальним розривом йдуть Петро Порошенко (12,2%) та Юрій Бойко (10,8%).

Якби наступної неділі відбулися вибори до Верховної Ради, то на них найбільшу кількість голосів з мінімальним відривом отримали б три партії: "Європейська солідарність" та "Слуга народу" з однаковими показниками (за них би проголосували 13,1% серед всього населення та 23% від тих, хто визначився з партією), а також ОПЗЖ (12,4% та 21,8%, відповідно).

Також шанси подолати прохідний бар’єр мали б "Батьківщина" (7,7% та 13,7%), Радикальна партія Олега Ляшка (2,7% та 4,7%) та "Сила і честь" (2,6% та 4,6%).

Опитування проводилося 21 січня - 5 лютого 2021 року. Під час дослідження було опитано 1003 респонденти старше 18 років методом особистого інтерв’ю вдома у респондента. Максимальна теоретична похибка не перевищує 3,1%.

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Автор: УНІАН