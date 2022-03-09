Поширення такої інформації може ускладнити отримання армією додаткових можливостей.

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав громадян не поширювати повідомлення про надання Україні зброї певними країнами.

Про це йдеться у зверненні міністра до українців.

Він зазначив, що військово-політичне керівництво держави проводить інтенсивні переговори з партнерами з метою отримання допомоги для захисту України, а Міністерство оборони працює як за напрямом залучення матеріально-технічної допомоги, так і шляхом взаємодії з комерційними постачальниками.

"Військово-технічне співробітництво - дуже делікатна сфера, яка вимагає надзвичайно виваженого підходу до публічних коментарів. Особливо в період війни.

У зв'язку з цим я звертаюся з проханням до всіх: будь ласка, не поширюйте повідомлення про надання певними країнами тієї чи іншої зброї нашій державі. Утримайтеся від коментарів з цього приводу. Залиште право висловлюватися на ці теми виключно офіційним особам", - сказав Резніков.

Він зазначив, що розуміє прагнення людей поділитися хорошими новинами, але "іноді це створює інформаційний фон, який негативно впливає на результат".

За словами міністра, це може ускладнити отримання додаткових можливостей армією, які вона просто повинна отримати.

"Внаслідок цього Україна може зазнати втрат, яких ми могли уникнути та повинні уникати", - підкреслив він.

Резніков зазначив, що всю інформацію, яку можна буде оприлюднити за погодженням з партнерами, Міноборони обов'язково і своєчасно оприлюднить.

"Ворог не повинен знати, чого йому очікувати. Нехай це буде для нього неприємним сюрпризом", - підкреслив міністр.

Війна проти України: