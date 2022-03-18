Деякі партнери намагаються дробовиками підмінити справді корисні поставки зброї для України.

Україна нагадуватиме деяким західним лідерам, що це буде моральною поразкою та знищенням їхнього престижу, якщо Україна не отримає передової зброї.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні.

Президент зазначив, що російські війська продовжують підлі обстріли українських мирних міст і громад.

"Львів, Київ та область, Житомирщина, Сумщина, Харків та область, Чернігів, міста Донбасу – Сєвєродонецьк, Краматорськ, наш Маріуполь... Ракетні удари, авіабомби, "Гради". Настільки, наскільки можемо, збиваємо російські ракети. Знищуємо їхні літаки та гелікоптери. І це при тому, що ми поки не маємо адекватної протиракетної зброї, передової зброї", - сказав він.

Зеленський наголосив, що українським військовим недостатньо бойової авіації, але вони мають мету – захистити людей та державу.

"Безперечно, будемо й надалі робити все, що ми можемо. Будемо ще гучніше нагадувати деяким західним лідерам, що це буде моральною поразкою для них, це буде знищенням їхнього престижу, якщо Україна не отримає передової зброї, яка реально врятує життя тисяч наших людей. Російські ракети не впадуть від дробовиків, якими дехто намагається підмінити справді корисні поставки", - наголосив глава держави.

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