Водночас, як заявляє українська делегація, ще рано говорити про результати обговорення цього Плану.

Учасники підгрупи з політичних питань Тристоронньої контактної групи взяли за основу запропонований української стороною План дій щодо Донбасу.

Про це українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі інформує у Facebook.

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"На засіданні політичної підгрупи головною новиною стало обговорення українського «Плану дій». Певне здивування нашої делегації викликало твердження російської сторони, що нібито українська делегація обіцяла затвердження «Плану» українським парламентом", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим зазначається, що після нагадування представникам РФ, що «в Україні діє демократія та парламентський суверенітет, і делегація може лише надавати рекомендації, а не гарантувати ті чи інші законодавчі ініціативи, бесіда швидко повернулася в конструктивне русло».

"Ще зарано казати про результати, але принаймні можна сказати, що український «План» взятий за основу", - наголошується у повідомленні.

Український план щодо Донбасу: 5 головних пунктів

5 листопада українська делегація у ТКГ оприлюднила 5 головних пунктів нового Плану дій щодо Донбасу: виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань та найманців з території України на початку 2021 року; скасування владою РФ низки рішень і документів, які є прямим втручанням в життя ОРДЛО, наприклад, про спрощений порядок надання жителям цих територій російського громадянства; відновлення контролю над відповідною ділянкою російсько-українського кордону за допомогою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ; збільшення чисельності місії СММ ОБСЄ у чотири рази (на 1,5 тис. осіб); лише за виконання перших чотирьох умов – підготовка та проведення на території ОРДЛО виборів (за допомогою ОБСЄ).

11 листопада відбудеться загальне засідання ТКГ на рівні голів делегацій.

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Автор: Віталій Саєнко