Саме мовчазне російське суспільство де-факто підтримує війну, заявив дипломат.

Посол України Андрій Мельник жорстко відповів на заклик німецького канцлера Олафа Шольца не ображати громадян Росії, бо вони нібито не несуть відповідальність за війну в Україні.

Відповідь дипломата з’явилась у його Twitter.

Мельник звернув увагу, що ракети на мирні міста скидає не Путін – це роблять росіяни.

"Це війна Росії на знищення проти України. Крапка. Це російські, а не інопланетні пілоти бомблять українські міста, вбиваючи жінок та дітей. Саме мовчазне російське суспільство де-факто підтримує війну. Путін – це лише вершина айсберга", - зазначив Мельник.

Що передувало

17 березня канцлер ФРН Олаф Шольц у Twitter назвав неприпустимим нібито цькування росіян за кордоном, оскільки тільки Путін, мовляв, несе відповідальність за розв’язану війну проти України.

Сьогодні під час виступу у Бундестазі президент Володимир Зеленський відкрито звинуватив німецький уряд у заграваннях з Росією, нагадавши депутатам про маніпуляції з "Північним потоком-2".

Український глава дорікнув німцям, що ті зробили ставку на ведення бізнесу з росіянами, тоді як потрібно було запобігти широкомасштабній війні у Східній Європі.

Шольца Зеленський звинуватив у зведенні стіни між свободою і неволею.

У грудні 2021 року, за даними опитування Левада-центр, 32% росіян підтримували імперську політику Володимира Путіна, коли той погрожував Україні та Заходу війною.

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