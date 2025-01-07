Кубраков був віцепрем’єр-міністром, міністром інфраструктури та керівником "Укравтодору".

Міністр оборони України Рустем Умєров призначив Олександра Кубракова своїм радником на громадських засадах.

Про це міністр повідомив на своїй сторонці у Facebook.

"Призначив Олександра Кубракова своїм радником на громадських засадах. Його досвід на посадах віцепрем’єр-міністра, міністра інфраструктури та керівника "Укравтодору" є важливим і допоможе у вдосконаленні системи постачання та логістики у Збройних силах України", - зазначає Умєров.

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Міністр впевнений, що його державний та практичний досвід сприятиме підвищенню ефективності оборонних процесів та зміцненню нашої обороноздатності.

Що ще відомо про Кубракова

Як повідомляв УНІАН, 9 травня 2024 року у Верховній Раді зареєстрували проект постанови №11248 про звільнення Олександра Кубракова з посади віце-прем’єр-міністра з відновлення – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Проект постанови зареєструвала група народних депутатів, зокрема голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

У травні нардеп від Слуги народу Віталій Безгін сказав, фракція "Слуга народу" підтримала позицію, що паралельно керувати питаннями інфраструктури і питаннями регіональної політики/децентралізації є майже неможливим.

Безгін зазначав, що річний досвід показав, що регіональна політика опинилась не в пріоритеті, а це напряму шкодить європейській інтеграції України. Він зазначив, що фракція "Слуга народу" визнала, що трохи більше року назад здійснила помилку, бо не може одне управління закривати весь спектр завдань, які раніше покривало ціле міністерство, тому потрібен виконавчий орган, який надасть децентралізації нове дихання.

Тоді міністерство, яке очолював Кубраков розділили на два, але посади в жодному з них він не отримав.

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