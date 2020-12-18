Прокуратура Боснії і Герцеговини відкрила провадження через стародавню українську ікону, яка була подарована міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову.
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Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Dnevni avaz.
"Прокуратура Боснії та Герцеговини отримала інформацію від глави Міністерства закордонних справ Бісери Туркович, в якій зазначено, що міністерство отримало ноту від посольства України. Відкрито справу, і будуть проводитись перевірки", - йдеться у заяві прокуратури, яку наводить видання.
МЗС Боснії і Герцеговини напередодні також направило лист до Державної агенції розслідувань та захисту з прохання розслідувати всі звинувачення на основі ноти від посольства України.
Подарунок Лаврову: що сталося
- Міністр закордонних справ РФ Сергєй Лавров відвідав Сараєво 14 грудня. Візит минув зі скандалом, оскільки два члени президії Боснії і Герцеговини відмовилися зустрічатися з ним.
- Водночас один із членів президії Боснії і Герцеговини, глава Республіки Сербської Мілорад Додік подарував Лаврову старовинну ікону.
- Посольство України направило до МЗС Боснії і Герцеговини ноту, в якій стверджується, що цей подарунок - 300-літня українська ікона з Луганська. На звороті ікони є печатка Українського Народного комітету культури 1920 року. Українська сторона запросила інформацію про те, як ікона потрапила до Боснії та Герцеговини.
- Українські дипломати наголосили, що Луганськ тимчасово перебуває під окупацією Російської Федерації, і відсутність інформації про ікону, що є культурною спадщиною України, означатиме підтримку агресивної політики РФ.
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