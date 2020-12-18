МЗС країни також направило лист до Державної агенції розслідувань та захисту з проханням розслідувати всі звинувачення на основі ноти від посольства України.

В БіГ з'ясовують, як Лавров отримав в подарунок українську ікону / Європейська правда

Прокуратура Боснії і Герцеговини відкрила провадження через стародавню українську ікону, яка була подарована міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову.

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Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Dnevni avaz.

"Прокуратура Боснії та Герцеговини отримала інформацію від глави Міністерства закордонних справ Бісери Туркович, в якій зазначено, що міністерство отримало ноту від посольства України. Відкрито справу, і будуть проводитись перевірки", - йдеться у заяві прокуратури, яку наводить видання.

МЗС Боснії і Герцеговини напередодні також направило лист до Державної агенції розслідувань та захисту з прохання розслідувати всі звинувачення на основі ноти від посольства України.

Подарунок Лаврову: що сталося

Міністр закордонних справ РФ Сергєй Лавров відвідав Сараєво 14 грудня. Візит минув зі скандалом, оскільки два члени президії Боснії і Герцеговини відмовилися зустрічатися з ним.

Водночас один із членів президії Боснії і Герцеговини, глава Республіки Сербської Мілорад Додік подарував Лаврову старовинну ікону.

Посольство України направило до МЗС Боснії і Герцеговини ноту, в якій стверджується, що цей подарунок - 300-літня українська ікона з Луганська. На звороті ікони є печатка Українського Народного комітету культури 1920 року. Українська сторона запросила інформацію про те, як ікона потрапила до Боснії та Герцеговини.

Українські дипломати наголосили, що Луганськ тимчасово перебуває під окупацією Російської Федерації, і відсутність інформації про ікону, що є культурною спадщиною України, означатиме підтримку агресивної політики РФ.

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Автор: Дмитро Захаров