ГУР відкинуло неправдиві звинувачення в організації неправомірних дій у Словаччині.

В Головному управлінні розвідки (ГУР) відповіли на звинувачення словацької влади про те, що нібито військові "підпорядкованого" ГУР Грузинського легіону були причетні до організації протестів у Словаччині для підготовки до державного перевороту.

Нагадаємо, 31 січня офіційні особи Словччини висунули такі звинувачення на адресу ГУР.

У Головному управлінні розвідки заявили, що уважно вивчили висунуті звинувачення. В ГУР назвали їх "гібридними та інформаційними операціями", спрямованими на підрив європейських країн та сіяння розбрату. У розвідці зауважили, що подібні звнувачення є дуже серйозною загрозою для України та її партнерів.

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"Головне управління розвідки Міністерства оборони України офіційно повідомляє, що в його структурі немає підрозділу під назвою "Грузинський національний легіон"", - йдеться у повідомленні.

В ГУР пояснили, що в його структурі є міжнародний легіон і він є багатонаціональним підрозділом активних дій, який бере участь в боях з окупантами на найгарячіших ділянках фронту і "не проводить жодних гібридних дій на території держав Євросоюзу".

"Щодо згаданої на пресконференції особи, то вона не є українським військовослужбовцем, не має стосунку до української розвідки, не отримує жодних завдань чи доручень ГУР. Свій контракт з міжнародним легіоном ГУР ця особа припинила ще у квітні 2023 року та не поновлювала його", - пояснили ситуацію в розвідці.

ГУР відкинуло неправдиві звинувачення в організації неправомірних дій у Словаччині.

"Європейські політики повинні бути максимально відповідальними за свої слова, особливо – за звинувачення на адресу дружніх країн, щоби не давати жодних підстав для ворожої пропаганди", - рекомендували в ГУР.

"Зазначаємо, що саме росія робить постійні спроби посіяти розбрат між країнами Вільного світу, дискредитує європейських політиків, втручається у демократичні вибори, організовує вуличні беззаконня, а навіть здійснює політичні вбивства на території Європи", - підсумували в розвідці.

Протести у Словаччині

Нещодавно Словаччину охопили масові протести проти промосковської політики уряду Роберта Фіцо. Він натякнув, що вважає ці протести спробою реалізувати сценарій "кольорової революції" на замовлення зовнішніх сил.

Також останнім часом словацький уряд неодноразово звинувачував Україну у втручанні у внутрішні справи Словаччини, зокрема у контексті протестів.

30 січня на тлі масових антиурядових протестів словацька поліція заявила про намір депортувати громадянина України через нібито загрозу державного перевороту.

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