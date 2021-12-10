У МЗС заявили, що організація можливого візиту Папи Римського до України є "на порядку денному".

У Міністерстві закордонних справ прокоментували ймовірний візит Папи Римського Франциска до України.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Питання організації можливого апостольського візиту до України Папи Франциска на запрошення Президента України Володимира Зеленського знаходиться на порядку денному двостороннього політичного діалогу", – заявили в прес-службі МЗС.

Згідно з повідомленням відомства, можливості та терміни візиту опрацьовуватимуть дипломатичні канали "відповідно до усталеної практики".

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Як повідомляв УНІАН, раніше очільник УГКЦ Святослав (Шевчук) заявив, що в Українській греко-католицькій церкві сподіваються, що в наступному році до України здійснить візит Папа Римський Франциск.

Він зазначив, що це дуже сильний сигнал, "що Папа міркує, як, коли і з чим до нас прибути, це потужний сигнал підтримки нашого народу й нашої держави".

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Автор: Леся Лещенко