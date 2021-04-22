Єдиною державою в світі, яка звинувачує Україну в "агресивних мілітаристських планах", є Російська Федерація.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко наголосив, що російське зовнішньополітичне відомство поширює дезінформацію про нібито оголошення в Україні «загальної мобілізації».

Про це речник сказав у коментарі УНІАН.

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"Висловлювання представників МЗС РФ про оголошення «загальної мобілізації» в Україні – черговий приклад дезінформації. Підписаний 21 квітня президентом Володимиром Зеленським закон покликаний вдосконалити процедуру призову резервістів в особливий період", - зазначив Ніколенко.

Речник додав, що ключовий елемент закону стосується заходів з реагування на випадок настання критичних загроз національній безпеці.

При цьому дипломат зауважив, що єдиною державою у світі, яка звинувачує Україну в "агресивних мілітаристських планах", є Російська Федерація.

"На тлі ескалації Росією безпекової ситуації наша держава отримала безпрецедентну міжнародну підтримку. Іноземні партнери особливо відзначають мудру і виважену позицію керівництва України. З самого початку українська сторона чітко заявила, що не піддаватиметься на російські провокації, і залишатиметься відданою політико-дипломатичному врегулюванню збройного конфлікту з Росією", - наголосив Ніколенко.

Сьогодні, 22 квітня, речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що президент Володимир Зеленський начебто оголосив загальну мобілізацію.

21 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку".

Закон дозволить протягом доби призвати на службу резервістів без оголошення мобілізації. Рішення про проведення такого призову ухвалюватиме верховний головнокомандувач ЗСУ за поданням головнокомандувача ЗСУ.

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Автор: Віталій Саєнко