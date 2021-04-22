Раніше російська пропаганда поширювала чутки про начебто мобілізацію строковиків.

Попри оголошення про відведення військ від українських кордонів, Москва продовжує кампанію з дезінформації. МЗС РФ вчергове звинуватило Україну у «створенні ворога в образі Росії».

Речниця МЗС РФ Марія Захарова на брифінгу 22 квітня заявила, що президент Володимир Зеленський начебто оголосив загальну мобілізацію.

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«І одним з прикладів цієї кампанії стали заяви низки депутатів Ради від «Слуги народу» з закликом розірвати дипломатичні відносини з нашою країною, провести призов резервістів і розмістити в Україні війська країн НАТО. На це негайно відгукнувся Зеленський. Він оголосив всезагальну мобілізацію», – сказала Захарова.

Раніше російська пропаганда поширювала чутки про начебто мобілізацію строковиків. Генштаб ЗСУ дезінформацію спростував.

Нагадаємо, як сьогодні заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу, Росія розпочинає відведення військ Південного та Західного військових округів, які проводили навчання в окупованому Криму та поблизу кордонів України, до пунктів постійної дислокації з 23 квітня.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти посилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема в населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію у разі агресії щодо України.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

8 квітня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської і Донецької областей, так і вздовж всього українсько-російського кордону.

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Автор: Яна Ставська