Станом на 24 січня лише чотири держави повідомили МЗС України про наміри здійснити евакуацію своїх співробітників.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що на сьогодні рішення деяких посольств про евакуацію співробітників посольств та членів їхніх сімей з України є передчасним.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

"Кожна країна має право дбати про безпеку своїх громадян. Ми робимо так само. Ми завжди думаємо насамперед про безпеку своїх громадян. Але дві речі потрібно знати. По-перше, жодним чином це рішення не матиме негативного впливу на функціонування посольств, на їхню здатність виконувати покладені на них функції, і вони продовжують працювати над тим, щоб підтримувати Україну та розвивати двосторонні відносини", - сказав очільник МЗС.

Читайте такожПрояв надмірної перестороги: в МЗС України прокоментували евакуацію Посольства СШАЗа його словами, кожна країн має свої фактори для забезпечення безпеки своїх громадян.

"В кожній країні є свій фактор. На жаль, в США є фактор Афганістану, нещодавно того, що відбувалося. І тому колеги десь діють більш , скажімо, різко, ніж мали. Ми абсолютно переконані, що наразі рішення про евакуацію членів родин співробітників посольств є передчасним. Для цього наразі немає об'єктивних реальних умов. Я жодним чином не хочу применшити ситуацію, рівень загрози, рівень перспектив її розвитку, але все має робитися вчасно і продумано", - додав Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, на території України знаходиться 129 посольств та консульських установ іноземних держав, а також представництв міжнародних організацій.

Станом на 24 січня лише чотири держави повідомили МЗС України про наміри здійснити евакуацію членів родин і частини співробітників або дозволити їм добровільно залишити українську територію: США, Велика Британія, Австралія та Німеччина.

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