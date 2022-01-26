Рішення оскарженню не підлягає.

Вищий адміністративний суд Литви остаточно відмовив підозрюваному у держзраді України блогеру Анатолію Шарію у статусі політичного біженця.

Про це йдеться у рішенні суду від 29 грудня, яке є у розпорядженні УНІАН.

Зазначається, що ще у 2015 році міграційна служба при МВС Литви ініціювала процедуру анулювання статусу біженця, наданого блогеру. Той стверджував, що такий запит через неофіційні канали подав український президент литовському главі.

Згодом у МВС країни дійшли висновків, що присутність Шарія у Литовській Республіці загрожує нацбезпеці. Правоохоронні органи заборонили йому в’їзд до країни.

Читайте такожЧернівецька облрада просить Зеленського й Раду заборонити ОПЗЖ та Партію ШаріяШарій, як йдеться у документах, оскаржив рішення міграційної служби у частині про статус біженця, яке, на його думку, було необґрунтованим.

Після повторного розслідування міграційна служба дійшла висновків, що "причини для надання заявнику статусу біженця зникли, нове судове розслідування не було дискримінаційним і що не було підстав для збереження статусу біженця у зв’язку з новими обставинами".

Суд відхилив частину скарги заявника Анатолія Шарія щодо скасування йому статусу біженця й дозволу на довгострокове проживання у Литві.

Шарія зобов’язали оплатити судові витрати у розмірі 1 750 євро.

Рішення оскарженню не підлягає.

Блогер активно користувався всіма привілеями, що давав йому наданий Литвою політичний притулок – поїздки Західною Європою і поширення там своїх ідей.

Статус політичного біженця Литви Шарій отримав у 2012 році через нібито переслідування з боку режиму Януковича. Він стверджував, що проводив розслідування про участь держустанов у наркобізнесі, тому проти нього порушили низку сфабрикованих проваджень.

Цьому передував конфлікт Шарія у київському McDonald's, у ході якого журналіст вистрелив у відвідувача. Поліція тоді відкрила справу за статтею про замах на життя людини.

Нова справа проти Шарія

У лютому 2021 року українські правоохоронці повідомили Анатолію Шарію підозру у держзраді. Блогер здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері, уточнили в СБУ.

Пізніше проти Шарія відкрили кримінальні справи за відмивання доходів, ухилення від сплати податків та махінації під час фінансування його партії. Тещу блогера, своєю чергою, підозрюють у підробці документів про "купівлю" політичної сили "Партія Шарія" та обрання її "керівників".

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