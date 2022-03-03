В Одесі врятовані всі моряки теплохода Helt, затонулого в результаті обстрілу.
Про це повідомили в прес-службі держпідприємства "Адміністрація морських портів України".
Відзначається, що Helt (прапор Панама) був обстріляний і отримав пробоїну нижче ватерлінії. Судно знаходилося в 20 милях від Одеси. Судно нахилилося на 70 градусів, приблизно о 12.20 воно пропало з радарів.
Надалі стало відомо, що пошуково-рятувальний катер SAR 01 доставив всіх шістьох членів екіпажу вищеназваного теплохода на берег, де очікували автомобілі швидкої допомоги.
Відзначається, що всі члени екіпажу в задовільному стані.
Обстріл судна:
Біля Одеси в результаті ворожого обстрілу затонуло торгове судно Helt (прапор Панама). Відзначається, що воно знаходилося біля входу в Одеську затоку, після вогневого удару воно розкололося і пішло на дно.
Екіпаж складався з шести осіб - чотирьох українців і двох росіян. З них двоє (боцман і кухар), стрибнули за борт, в рятувальний пліт. Передбачалося, що інші моряки загинули.
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