Екіпаж у задовільному стані.

В Одесі врятовані всі моряки теплохода Helt, затонулого в результаті обстрілу.

Про це повідомили в прес-службі держпідприємства "Адміністрація морських портів України".

Відзначається, що Helt (прапор Панама) був обстріляний і отримав пробоїну нижче ватерлінії. Судно знаходилося в 20 милях від Одеси. Судно нахилилося на 70 градусів, приблизно о 12.20 воно пропало з радарів.

Надалі стало відомо, що пошуково-рятувальний катер SAR 01 доставив всіх шістьох членів екіпажу вищеназваного теплохода на берег, де очікували автомобілі швидкої допомоги.

Відзначається, що всі члени екіпажу в задовільному стані.

Обстріл судна:

Біля Одеси в результаті ворожого обстрілу затонуло торгове судно Helt (прапор Панама). Відзначається, що воно знаходилося біля входу в Одеську затоку, після вогневого удару воно розкололося і пішло на дно.

Екіпаж складався з шести осіб - чотирьох українців і двох росіян. З них двоє (боцман і кухар), стрибнули за борт, в рятувальний пліт. Передбачалося, що інші моряки загинули.

Війна проти України: