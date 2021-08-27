Підозру заочно оголошено чотирьом російським генералам.

Розслідування наразі не встановило вини українських військових високопосадовців у Іловайській трагедії.

Про це на брифінгу повідомив начальник Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Рудь.

За його словами, порушення та недбальство в діях українських командирів не знаходиться у прямому причинно-наслідковому зв’язку із загибеллю українських військових при виході з оточення в Іловайську.

"Здобутими на цей час доказами та одностайним висновком проведених експертиз встановлено відсутність причинно-наслідкового зв’язку між виявленими порушеннями у діях наших командирів і наслідками у вигляді загибелі та поранення військовослужбовців. Ці наслідки настали внаслідок безпосередньо організації та вчинення віроломного вбивства українських військових, організованого вищим керівництвом Російської Федерації та виконаного підлеглими – військовослужбовцями збройних сил РФ", - сказав Рудь.

Разом з тим він додав, що слідство по даній справі триває, і не виключив, що до Іловайської трагедії можуть бути причетні й українські військові. У разі якщо будуть встановлені такі факти, то їм також буде оголошено про підозру.

Читайте такожВ ОГП створять Міжнародну раду експертів з питань злочинів, учинених в умовах збройного конфліктуНа сьогодні ж, за словами прокурора, підозру заочно оголошено чотирьом російським генералам.

"Наразі до кримінальної відповідальності притягнуто 4 генералів збройних сил Росії. Це перший заступник начальника Генерального штабу генерал Богдановський, заступник начальника генерального штабу, начальник головного управління генерал Картаполов, начальник головного штабу - перший заступник командувача сухопутних військ ЗС РФ генерал Істраков та начальник центрального командного пункту Генштабу ЗС РФ генерал Мізінцев. Встановлено, що саме ці особи причетні до організації вторгнення збройних сил Росії у серпні 2014 року на територію України та організації подальшого віроломного вбивства українських військових під час виходу з оточення. Цих генералів оголошено в розшук", - сказав Рудь.

Також він наголосив, що Росія заздалегідь готувалася до розстрілу українських військових, які виходили з оточення за домовленістю з російською стороною: їхні військовослужбовці та військова техніка не мали розпізнавальних знаків.

Нагадаємо, 6 серпня генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що невдовзі буде розсекречена частина документів щодо слідства у справі Іловайської трагедії.

Що потрібно знати про Іловайську трагедію - довідка УНІАН

Наприкінці серпня 2014 року після запеклих боїв бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Російські військові обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці.

За офіційними даними, навколо Іловайська і в самому місті загинули 366 українських бійців, близько 450 отримали поранення, 300 потрапили в полон.

Автор: Дмитро Хилюк