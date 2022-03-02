Зокрема, в резолюції відсутні дорожні покажчики щодо максимально швидкої процедури вступу України до ЄС.

Новини Херсона / Ілюстрація REUTERS Новини Херсона /

В офісі президента України не дуже задоволені резолюцією Європейського парламенту про Україну.

Про це заступник керівника офісу президента України Ігор Жовква передає у соціальній мережі Facebook.

"Вчорашній виступ Володимира Зеленського на надзвичайній сесії Європейського парламенту, присвяченій війні проти України, справив на Європу приголомшливе враження. Цей виступ відбувся наступного дня після подачі президентом заявки на вступ до ЄС.

Подумалося, невже нарешті стали прокидатися і починати діяти? Однак Резолюція ЄП, яка була схвалена за результатами слухань, не підтвердила це припущення, оскільки стала абсолютним дисонансом до виступу президента", - заявив Жовква.

Зокрема, він зазначив, що це особливо стосується частини майбутньої співпраці України та ЄС.

Жовква навів дослівний текст відповідного положення:"Європарламент закликає інститути ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата в ЄС відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз і на основі досягнення відповідності, а тим часом продовжувати працювати в напрямку інтеграції в єдиний ринок ЄС відповідно до Угоди про асоціацію".

"Це безумовно ніяке не надання статусу країни-кандидата Україні, як багато хто вчора подумав. Європарламент просто не має таких повноважень. А ось що він міг і повинен був зробити - це прийняти в нинішніх умовах війни сміливі політичні дорожні покажчики, які повинні бути прийняті до уваги всіма інститутами ЄС і державами-членами. На жаль, таким покажчиком відповідні положення резолюції не стали", - підкреслив Жовква.

Він нагадав позицію Зеленського: Україна потребує прискореної процедури повноцінного вступу до ЄС.

"Це означає, що звичайна і довга рутинна бюрократична процедура повинна бути пройдена Україною безпрецедентно швидко. Наша держава до цього готова. Хочемо бачити таку ж готовність від Брюсселя і всіх столиць держав-членів", - підкреслив він.

У зв'язку з цим в постійних консультаціях з інститутами ЄС українська сторона опрацьовує максимально швидку процедуру вступу, яка повинна містити мінімальну кількість етапів. "І встановлення коротких, проте реалістичних дедлайнів", - зазначив заступник керівника ОП.

"Жодне засідання Європейської Ради, Ради міністрів не повинно проходити без розгляду окремих аспектів питання вступу України. Іншого алгоритму роботи Брюсселя українці не сприймуть і не зрозуміють", - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Європейський парламент підтримав резолюцію про надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Зокрема, "за" проголосували 637 депутатів ЄП, "проти" - 13 євродепутатів і "утрималися" - 26.

Тепер ця резолюція передається уповноваженим на прийняття відповідних рішень інститутам Євросоюзу і всім країнам-членам спільноти.

Резолюція носить рекомендаційний характер, тому сам факт підтримки Європарламентом питання про надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС не свідчить про те, що це неодмінно відбудеться.

Вас також можуть зацікавити новини: