Трамп заявив, що незабаром відбудеться зустріч із Зеленським та Путіним

Трамп додав, що у відносинах між Білим домом і Кремлем в контексті війни в Україні спостерігається значний прогрес.

Президент США Дональд Трамп розраховуєна швидку зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це він заявив журналістам сьогодні вранці. Трамп додав, що у відносинах між Вашингтоном і Москвою в контексті війни в Україні спостерігається серйозний прогрес.

"У нас є значний прогрес у відносинах з Росією – у контексті Росії та України. Незабаром відбудеться зустріч, і, на мою думку, буде досягнуто значного прогресу", – заявив Трамп.

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На уточнювальне запитання журналістів про те, про яку саме зустріч йдеться, Трамп відповів:

"Зустріч із Путіним і Зеленським. І, думаю, буде досягнуто значного прогресу", – додав він.

Зустріч Трампа, Зеленського та Путіна

США намагаються організувати тристоронню зустріч президента США Дональда Трампа, президента України Володимира Зеленського та російського лідера Володимира Путіна для пошуку шляхів припинення війни.

Серед можливих майданчиків розглядалися Близький Схід і саміт G20 у Маямі. Водночас станом на 17 жовтня підтвердження з боку Вашингтона та Москви не було.

20 жовтня повідомлялося, що спецпосланець Трампа Стів Віткофф під час візиту до Москви мав запропонувати Путіну прямі переговори за участю американського та українського президентів.

Зеленський зазначав, що тристороння зустріч є важливою, оскільки деякі рішення можуть ухвалити лише лідери держав.

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