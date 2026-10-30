Пєсков іронічно відповів, чи візьме Путін трубку, якщо зателефонує Зеленський

Як повідомив прес-секретар Путіна, на даний момент ніхто з України до Кремля не дзвонив.

Дмитро Пєсков, прес-секретар президента Росії, зазначив, що Володимир Путін відкритий до діалогу з усіма лідерами. Але поки що президент України Володимир Зеленський не дзвонив. Відео розмови з Пєсковим опублікував кореспондент "Кремлівського пулу" Олександр Юнашев у Telegram.

Зокрема, Пєсков спочатку відповів на запитання, що буде, якщо до Кремля зателефонує президент Франції Еммануель Макрон або канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

За словами прес-секретаря президента РФ, Путін готовий поговорити з лідерами Франції та Німеччини.

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"Він теж візьме трубку. Він відкритий для діалогу з усіма", – сказав Пєсков.

Разом з тим, прес-секретар також відповів на запитання, що буде, якщо президент України Володимир Зеленський зателефонує Путіну.

"Ніхто поки що не дзвонив", – сказав Пєсков.

Мирні переговори – зустріч Зеленського та Путіна

Як повідомив УНІАН, раніше в Кремлі заявили, що готові зустрітися із Зеленським, якщо президент України приїде до Москви. При цьому Зеленський вважає, що такі заяви свідчать про те, що насправді в Росії не бажають проводити зустрічі на високому рівні.

Разом із тим, на думку Зеленського, сигналом, який означатиме готовність Росії до миру, може стати досягнення енергетичного перемир’я або тристороння зустріч лідерів держав.

16 жовтня Зеленський заявив, що Путін планує залишатися при владі в Росії й після завершення війни. У зв’язку з цим президент України попередив європейських лідерів, що Росія й надалі становитиме небезпеку навіть після війни.

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