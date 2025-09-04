Президент зауважив, що зустріч такого рівня має закінчуватися результатом.

Зустріч між президентами України та Росії необхідна для завершення війни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час розмови з журналістами за підсумками зустрічей "Коаліції охочих".

"Це не про бажання, це потрібно. Ми підтримуємо її у будь-якому форматі - і тристоронню і двосторонню. Я вважаю, що Росія робить усе, щоб відтермінувати. Американські партнери нам передали, що Путін запросив мене в Москву. Хочеш, щоб зустрічі не було - треба запросити мене в Москву. Тому я думаю, що Росія почала говорити про зустріч - це вже непогано. Але поки що ми не бачимо їх бажання закінчення війни. А зустріч, дорослі лідери з зустрічі такого рівня мають виходити з результатом. Бажано, із закінченням війни", - сказав Зеленський.

Також він висловився про результати домовленостей під час зустрічі "Коаліції охочих". Зокрема президент зазначив, що партнери домовилися про присутність свого контингенту на території України в межах гарантій безпеки.

"Там багатоелементна інфраструктура. Передусім це присутність. Ми домовилися, що буде присутність. Я поки що не готовий казати в кількості. Хоча, якщо чесно, ми вже ділимося між собою. Ми розуміємо приблизну кількість тих, хто вже погодилися. І присутність різна - вона як у небі, на морі, так і на землі", - додав Зеленський.

Гарантії безпеки для України: що відомо

Правитель Росії Володимир Путін раніше заявив, що зустріч із Зеленським може відбутися, якщо український лідер приїде у Москву.

Напередодні президент Франції Емануель Макрон заявив, що 26 країн коаліції охочих погодилися відправити чи фінансувати миротворців в Україні. Водночас кількість військ, які можуть надіслати Україні, французький президент не назвав.

Також президент Франції наголосив, що однією з гарантій безпеки є українська армія. Він сказав, що недопустимим є скорочення Збройних сил України.

