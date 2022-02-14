Данілов звернувся до народних депутатів з вимогою не розхитувати ситуацію.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов називає "нісенітницею" розмови про можливість прийняття рішення про закриття повітряного простору України, закриття морських портів.

Про це він сказав журналістам після наради за участю керівництва Верховної Ради, прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, лідерів фракцій та груп.

Він наголосив, що всі розмови про те, що "сьогодні мали прийматися рішення по перекриттю нашого повітряного простору, по закриттю якихось там морських портів, не відповідають дійсності".

Данілов звернувся до народних депутатів, які "перебуваючи за кордоном, починають все це роздмухувати" із закликом "припинити це розхитувати".

"Що стосується літаків - давайте розставимо крапки над і - ми небо наше не закриваємо і закривати на сьогодні не збираємося і немає для цього підстав", - наголосив Данілов.

Він зазначив, що деякі компанії, які мають в лізингу літаки, "перестраховуються". За його словами, йдеться, зокрема, про Нідерланди, літак яких був збитий Росією на території Донецької області.

Він нагадав, що 13 лютого було засідання уряду, де було додатково виділено кошти для страхування компаній на випадок "якихось негараздів".

"Закриття" повітряного та морського простору України: що відомо

На фоні заяв про можливе повномасштабне вторгнення Росії 16 лютого лізингодавці почали вимагати від українських авіаперевізників якомога скорішого повернення літаків на територію Європейського Союзу.

Кабінет міністрів прийняв рішення виділити 16,6 млрд грн для забезпечення безпеки польотів в Україні для страхових і лізингових компаній.

12 лютого понад 30 російських кораблів почали в Чорному морі навчання зі стрільбами.

У зв’язку з незаконним закриттям морського району для проведення бойових навчань Російською Федерацією у виключній морській економічній зоні України, Міністерство інфраструктури почало вивчати нові морські коридори.

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