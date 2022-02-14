У ній візьме участь, зокрема, керівництво парламенту, представники ЗСУ та розвідки.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук розповів про деталі сьогоднішньої закритої наради під головуванням секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

Відповідаючи на запитання щодо того, де сьогодні о 16:00 відбудеться ця нарада та хто з представників парламенту візьме в ній участь, спікер розповів:

"Нарада відбувається в приміщенні Ради національної безпеки і оборони... Вона буде проходити у відповідному приміщенні, яке має відповідні забезпечення щодо вимог поширення інформації, яка складає державну таємницю".

Від імені парламенту, додав Стефанчук, там буде присутнє його керівництво - він сам та обидва його заступники.

Крім того, там буде по одному представнику від кожної фракції та групи парламенту.

"Також будуть присутні, наскільки я знаю, запрошені три голови комітетів, які напряму пов'язані з питаннями оборони і міжнародної політики", - зазначив голова ВР.

У цій зустрічі, додав він, наскільки йому відомо, участь також братиме прем'єр-міністр, представники силового та економічного блоків, представники Збройних сил України та розвідки.

"Там ми будемо обговорювати ті питання, які пов'язані з поточною безпековою ситуацію... Основна задача, яку ми виносимо звідти, - щоб ми скоординували свої зусилля, і всі органи державної влади могли розуміти, які державницькі рішення їм потрібно приймати для того, щоб забезпечити суверенітет, територіальну цілісність і незалежність нашої держави", - підсумував Стефанчук.

Як повідомляв УНІАН, раніше прес-секретар Стефанчука Марія Дейнеко повідомила, що 14 лютого за участі керівництва Верховної Ради має відбутися нарада під головуванням секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова.

"На 16:00 14 лютого запланована нарада під головуванням секретаря РНБО з питання оцінки безпекової ситуації навколо та всередині України", - зазначила вона.

Дейнеко додала, що до участі запрошені керівництво Верховної Ради, представники депутатських фракцій та груп, голови комітетів з питань національної безпеки, оборони та розвідки, з питань правоохоронної діяльності, а також з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

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