Російський дискаунтер "Світлофор" мав намір відкрити 40 магазинів по всій Україні до кінця року.

Рада національної безпеки та оборони України заборонила російській мережі дискаунтерів "Світлофор" працювати в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу після сьогоднішнього засідання Радбезу.

"Компанія MERE після сьогоднішнього засідання РНБО не має права працювати. На сьогодні єдине місто, яке лишилося, - це Біла Церква. Вони щось там ще пораються, але після сьогоднішнього засідання РНБО вони вже не можуть працювати на території нашої країни", - зазначив він.

При цьому він нагадав, що "вони працюють в Криму, і саме тому потрапили під наші санкції".

Як повідомляв УНІАН, у червні стало відомо, що у деяких містах України, зокрема у Миколаєві, планують відновити роботу магазину MERE - російської мережі дискаунтерів "Світлофор", яку закрили у 2020 році. Крім того, у мережі мали намір відкрити 40 магазинів по всій Україні до кінця року.

Читайте такожУ РНБО виключили можливість відкриття в Україні супермаркетів російської мережіДанілов назвав намір російської мережі дискаунтерів "Світлофор" відкрити свій магазин MERE у Миколаєві операцією російських спецслужб.

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич заявив, що у міської влади немає законних повноважень перешкоджати відновленню роботи магазину.

Однак у вересні Данілов вчергове заявив, що мережа цих магазинів не працюватиме в Україні.

Автор: Антоніна Доломанжи