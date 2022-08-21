Питання про відкликання депутата може бути порушено на зборах виборців округу, від якого обрано депутата, за умови, що в них бере участь не менш як 300 виборців.

У Верховній Раді України зареєстровано проект Закону про відкликання народного депутата України з ініціативи виборців (№7672).

Текст законопроекту розміщено на сайті парламенту.

Законопроект народного депутата від "Слуги народу" Георгія Мазурашу визначає підстави для ініціювання, порядок організації та процедуру відкликання народного депутата з ініціативи виборців.

Так, серед підстав для відкликання виборцями обраного ними народного депутата можуть бути:

систематичне невиконання депутатських обов'язків;

використання повноважень народного депутата в особистих корисливих цілях;

систематичне порушення норм депутатської етики і моралі;

приховування власного майна і доходів.

Питання про відкликання народного депутата може бути порушено на зборах виборців округу, від якого обрано депутата, за умови, що в них бере участь не менш як 300 виборців з відповідного виборчого округу. Збори можуть проводитись за місцем проживання виборців або на підприємствах, в установах, організаціях у межах виборчого округу.

Проведення відкликання народного депутата організують Центральна виборча комісія, а також відповідні окружна та дільничні виборчі комісії.

Голосування з питання про відкликання народного депутата проводиться в межах виборчого округу, від якого його було обрано.

Після офіційного оприлюднення результатів голосування, за підсумками якого більшість виборців, внесених до списків виборців даного округу, проголосували за відкликання депутата, ЦВК ухвалює рішення про дострокове припинення повноважень народного депутата України, та призначає повторні вибори у відповідному одномандатному окрузі.

Рішення ЦВК про дострокове припинення повноважень народного депутата може бути оскаржене ним у Верховному суді України. Рішення Верховного суду з цього питання є остаточним.

Нагадаємо, два роки тому у Верховній Раді України було зареєстровано проект Закону про відкликання народного депутата України за народною ініціативою (№3972). Його повернули на доопрацювання. Ініціатором законопроекту також був Георгій Мазурашу.

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