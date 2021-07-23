РФ вирішила звинуватити Україну в порушенні статей Конвенції з прав людини.

Європейський суд з прав людини зареєстрував позов, який напередодні Росія подала на Україну.

Про це сьогодні повідомляється на сайті ЄСПЛ.

У тексті опублікованого документа наголошується, що це перша міждержавна скарга, подана Росією. У ній уряд РФ заявляє про порушення Україною низки статей Європейської конвенції з прав людини. Йдеться про право на життя, нелюдське або таке, що принижує гідність, свободу і безпеку, повагу приватного і сімейного життя, висловлення думки, ефективний засіб правового захисту, дискримінації тощо.

РФ також направила терміновий запит з вимогою забезпечувальних заходів щодо України, зокрема:

припинити обмеження прав російськомовних осіб, зокрема, щодо доступу до використання їх рідної мови в школах, ЗМІ та інтернеті;

вимагати від влади України призупинити блокаду Північно-Кримського каналу.

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Вищевказані вимоги суд вирішив відхилити, зазначивши, що вони не стосуються серйозних ризиків заподіяння непоправної шкоди основному праву відповідно до Конвенції. Там також додали, що подібні запити суд виконує виключно за наявності ризику заподіяння непоправної шкоди.

Позов РФ проти України до ЄСПЛ

Як повідомляв УНІАН, 22 липня РФ подала до Європейського суду з прав людини міждержавну скаргу проти України по 10 групах звинувачень, серед яких "відповідальність влади України за загибель мирного населення, незаконне позбавлення волі і жорстоке поводження з людьми" під час подій на Майдані і в Будинку профспілок в Одесі в 2014 році, а також на Донбасі в рамках проведення АТО.

Крім того, РФ звинувачує українські Збройні сили в загибелі людей, заподіянні шкоди здоров'ю і знищенні майна в результаті обстрілів суміжної території РФ; позбавленні жителів окремих територій південного сходу України можливості участі у виборах до центральних органів влади; блокуванні Північно-Кримського каналу як основного джерела прісної води для жителів Криму; катастрофі літака авіакомпанії "Малайзійські авіалінії" в результаті незакриття владою України повітряного простору над зоною бойових дій.

В українському МЗС, коментуючи позов Росії до ЄСПЛ, зазначили, що він поданий виключно з пропагандистською метою.

Автор: Юрій Годован