Угода про асоціацію є важливим елементом інтеграції України до внутрішнього ринку Євросоюзу.

Україна виконала 72% усіх зобов'язань, передбачених Угодою про асоціацію з Європейським Союзом. Загальний прогрес виконання Угоди за 2022 рік збільшився на 9%.

Про це йдеться в Звіті про виконання Угоди про асоціацію за 2022 рік. Угода про асоціацію є важливим елементом інтеграції України до внутрішнього ринку Євросоюзу.

Як розповіли урядовці, найбільшого прогресу у виконанні зобов'язань досягнуто в таких сферах, як інтелектуальна власність (94%), управління державними фінансами (90%), статистика та обмін інформацією (96%), юстиція, свобода, безпека, права людини (91%), гуманітарна політика (91%).

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Віце-прем'єр з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина зазначила, що Україна продовжила адаптовувати українське законодавство до норм європейського права.

"Завершуємо виконання рекомендацій Єврокомісії, які отримали разом із кандидатством, запустили процедуру селф-скринінгу на відповідність українського законодавства праву ЄС, ці всі паралельні процеси покликані пришвидшити наступний етап - перемовини про членство в ЄС", - сказала вона.

У звіті про виконання Угоди про асоціацію зазначається, що протягом 2014-2022 роки Кабінет міністрів виконав 70% своїх зобов'язань; Верховна Рада виконала 61% заходів; інші органи державної влади виконали 59% заходів.

Угода про асоціацію з ЄС

Як повідомляв УНІАН, Україна підписала з Європейським союзом Угоду про асоціацію в 2014 році. На початку вересня 2017 року документ набув чинності в повному обсязі в частині поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі.

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