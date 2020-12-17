За словами президента, на даний момент нагально важливим є забезпечити Україну ліцензованою антикоронавірусною вакциною.

Президент Володимир Зеленський наполягає на тому, щоб перші партії вакцини від COVID-19 були поставлені в Україну вже в січні 2021 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент повідомив під час виступу на пленарній сесії «Стратегічні пріоритети зовнішньої політики України» у рамках відеоконференції керівників закордонних дипломатичних установ України. Трансляція заходу велась на сторінці Офісу президента у Facebook.

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«Спалах пандемії коронавірусу ставить нові завдання, в тому числі в перед вами (послами). Наразі нагально важливим є забезпечити Україну ліцензованою антикоронавірусною вакциною і найголовніше - якісного виробництва», - заявив він.

За словами Зеленського, над цим завдаванням працює керівництво держави, дипломати та працівники українських спецслужб.

«Інформація про основні компанії-виробники вакцин, країни, де вже почалась або невдовзі почнеться масова вакцинація, а також, де можуть очікуватись надлишки вакцини є. Нам необхідно отримати перші партії вакцини вже на початку наступного року - саме в січні, щоб розпочати вакцинацію в Україні», - наголосив президент.

«…на жаль ми поки що не входимо до пріоритетних 90-92 країн, які можуть отримати вакцину в січні - лютому, але ми над цим дуже сильно працюємо, тому я і вас прошу це робити - включайтесь, усі контакти, які в нас є, ми передамо. Від вас залежить цей важливий результат», - підкреслив глава держави.

«Ви бачите статистку, Україна не виключення, це в усьому світі відбувається, але ми знаємо, що щодня від коронавірусу помирає в Україні до 2% від кількості хворих, але тим не менше - це 200-250 людей», - констатував президент.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що розраховує на те, що перші дози вакцини від коронавірусу надійдуть в Україну вже в лютому 2021 року.

Раніше Степанов повідомляв, що перші 8 млн доз вакцини можуть доставити в Україну не раніше кінця першого кварталу 2021 року. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн людей, бо одній людині треба вводити дві дози. Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

12 грудня Україна отримала офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від COVID-19.

Голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО, академік НАНУ Сергій Комісаренко вважає, що масова вакцинація українців від коронавірусу може початися не раніше середини 2021 року.

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Автор: Костянтин Гончаров