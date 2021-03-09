За словами Зеленського, Порошенко назвав вакцину словом, яке насправді характеризує суть вчинків екс-президента.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував "непарламентський вислів" колишнього президента та народного депутата України Петра Порошенка щодо вакцини від COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на всеукраїнському форумі "Україна 30. Культура, медіа, туризм" у Києві.

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"Незмінними супутниками інформації є свобода слова та пропаганда і дезінформація. Сьогодні між ними йде інформаційна війна. Війна, де битви проходять не на полях, а в кіберпросторі. У людину влучають не кулями, а фейками. На жаль, у цій війні, як і в класичній, жертвами можуть стати мільйони живих людей. Хтось називає її війною завтрашнього дня, наступного тисячоліття, але ми, українці, відчули її на собі, вона триває не один рік поспіль", – заявив він.

Глава держави зазначив, що дезінформація, маскуючись, виглядає достовірною, ховається в деталях, грає на емоціях, "радіє", якщо у читача немає бажання та часу на роздуми, глибокий аналіз.

"Як ніхто інший, ми знаємо, які жахливі наслідки мають історії про "распятого мальчика", "поезда фашистов-карателей", про "нас тут нет", - зауважив він.

"Не менш небезпечно те, що інформаційно наш країну атакують не лише ззовні, але й зсередини. Коли "великі патріоти" брешуть громадянам про Нові Санжари; про те, що захисникам на фронті заборонено стріляти; про тарілки з борщем. Або коли ж називають вакцину словом, що насправді характеризує суть їхніх вчинків. Адже в гонитві за власною популярністю, вони готові поставити під удар безпеку, життя, здоров’я українців", – підкреслив президент.

Коментар Порошенка про вакцину CoviShield

1 березня на засіданні Погоджувальної ради депутатських фракцій та депутатських груп Порошенко розкритикував дії нинішньої української влади з протидії пандемії коронавірусної інфекції.

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Порошенко сказав, що українські лікарі відмовляються від щеплень проти коронавірусу.

"На мої питання, чому відмовляються вакцинуватися, - прошу вибачення за непарламентський вислів, що прозвучав із вуст лікаря, який перебуває у відчаї, - бо г***о привезли. І на сьогоднішній день ніхто не знає, привезли це через корупцію чи профнепридатність", - заявив Порошенко.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

22 лютого Міністерство охорони здоров’я зареєструвало вакцину від COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговельна назва CoviShield) для екстреного медичного застосування.

Вакцина розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca. Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield.

У середу, 24 лютого, в Україні почали робити щеплення від коронавірусу медичним працівникам. Першим вакцинували лікаря-реаніматолога в Черкасах.

Раніше планувалося, що вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться препаратом виробництва компаній Pfizer/BionTech, який Україна мала отримати під час першої хвилі розподілу в рамках глобальної ініціативи COVAX. Підтверджено поставки до України 117 тис. доз цієї вакцини.

Протягом першого півріччя Україна може отримати в рамках глобальної ініціативи COVAX від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників. Очікується, що щонайменше 500 тис. доз вакцини AstraZeneca прибуде в Україну в лютому.

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Автор: Костянтин Гончаров