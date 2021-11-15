Голова Верховної Ради закликав керівників фракцій та груп, аби було забезпечено відповідну до нових правил доступу до парламенту "поведінку народних депутатів".

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук зазначає, що вакциновані народні депутати отримали спеціальні перепустки для "полегшеного входу" до парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час Погоджувальної ради.

Говорячи про постанову ВР щодо нових правил допуску до парламенту та відповідне розпорядження спікера, Стефанчук нагадав, що ці правила єдині для всіх.

Він закликав керівників фракцій та груп, аби було забезпечено відповідну цим стандартам "поведінку народних депутатів".

"Буде декілька варіантів доступу до адміністративних будівель Верховної Ради України: це або факт вакцинації, або довідка про те, що особа перехворіла, або ПЛР-тест, або антигеновий тест. Для полегшення всіх питань, пов'язаних з доступом із завтрашнього дня, по всіх фракціях і групах були роздані відповідні перепустки для полегшеного входу. Це вже ті сертифікати, які були перевірені Апаратом, і відповідні народні депутати отримали можливість такого входження", - сказав голова ВР.

Крім того, він зауважив, що для депутатів, які ще не вакцинувалися, або й не збираються цього робити, було організовано можливість скласти експрес-тест - власним коштом. Також, нагадав він, у готелі "Національний" було відкрито пункт вакцинації, де можуть вакцинуватися всі охочі.

Читайте також"Антитіла будуть далі": у лавах "слуг" з'явився ще один "антивакцинатор" (відео)

При цьому перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявляє, що депутати хамлять працівникам Управління державної охорони через введення в парламенті додаткових карантинних заходів.

Корнієнко зазначив, що не хоче вказувати ні фракцій, ні прізвищ депутатів, які поводять себе щодо дотримання умов карантину і щодо ставлення до працівників Державної охорони "негідно".

Він попросив лідерів фракцій провести роз’яснювальну роботу з народними депутатами.

"Менш за все від цього мають страждати працівники Управління державної охорони, які просто стоять на посту, а депутати якось себе з ними поводять недоречно", - сказав Корнієнко.

Як повідомляв УНІАН, з сьогоднішнього дня почали діяти нові "ковідні" правила доступу до парламенту. Вони передбачають тимчасово, на період карантину, допуск до адміністративних будинків, споруд і службових приміщень ВР за умови наявності одного з документів: сертифіката про вакцинацію, довідки про негативний тест чи довідки про одужання від COVID-19.

Автори: Надя Пришляк, Таня Поляковська