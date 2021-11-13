Обмеження стосуватимуться народних депутатів та їхніх помічників, працівників Апарату ВР, членів Кабінету міністрів, журналістів та повнолітніх учасників відкритих заходів в парламенті.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження про нові правила допуску до парламенту у зв'язку з COVID-19.

Текст розпорядження №412 від 12 листопада "Про деякі заходи із попередження поширення гострої респіраторної хвороби" розміщений на сайті ВР.

Документом передбачається тимчасово, на період карантину, допускати до адміністративних будинків, споруд і службових приміщень ВР за умови наявності одного з документів: сертифіката про вакцинацію, довідки про негативний тест чи довідки про одужання від COVID-19. Йдеться, зокрема, про народних депутатів та їхніх помічників, працівників Апарату ВР, членів Кабінету міністрів, журналістів та повнолітніх учасників відкритих заходів в парламенті.

Головам комітетів ВР, тимчасових спеціальних комісій та тимчасових слідчих комісій парламенту рекомендується проводити засідання цих органів, як правило, у режимі відеоконференції.

Представники засобів масової інформації можуть бути присутніми в адміністративному будинку ВР на вул. Грушевського, 5, за наявності постійної картки акредитації, виданої Апаратом ВР, та разових додаткових перепусток у такій кількості: до 200 осіб - у прес-центрі на третьому поверсі; до 30 осіб (операторів/фотокореспондентів з професійним обладнанням) - у ложі преси балкону зали засідань ВР; до 200 осіб - у кулуарах другого поверху пленарної частини парламенту.

Також встановлюється, що до прес-центру на третьому поверсі допускається від телевізійних каналів не більше двох знімальних груп (до 4 осіб), від інформаційних агентств - не більше 2 осіб, від інших видань - по 1 особі; до кулуарів другого поверху допускається від телеканалів не більше однієї знімальної групи (до 2 осіб), від інформагентств, у тому числі, фотокореспондентів - не більше 2 осіб, від інших видань - по 1 особі.

Розпорядження набирає чинності з 15 листопада.

Як повідомляв УНІАН, в Україні кампанія з вакцинації від COVID-19 розпочалася 24 лютого.

Читайте також"Єдиний вихід": у МОЗ сказали, як зменшити "коронавірусне" навантаження на медсистему11 листопада міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що вже понад 34% українців віком від 18 років отримали принаймні одну дозу антиковідної вакцини. Найкращі показники вакцинації людей старше 60 років в Києві (60%) та Львівській області - майже 51%

Найкраще в цій віковій групі, як уточнив міністр, щеплюються люди віком від 60 до 69 років - відсоток вакцинованих принаймні однією дозою становить 41%.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ - 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Таня Поляковська