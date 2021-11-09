Голова ВР заявляє про необхідність створення потужного дослідницько-аналітичного центру на кшталт "Дослідницької служби Бібліотеки Конгресу США".

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук знову заговорив про можливість дистанційного голосування народних депутатів України.

Як повідомляє прес-служба Апарату ВРУ, під час зустрічі з учасниками програми USAID "Рада: наступне покоління" він зауважив, що варто попрацювати й над впровадженням брендингової стратегії парламенту України та оновленням інструментів електронного парламенту, включаючи можливість дистанційного голосування парламенту.

"Одне з найважливіших питань – створення потужного дослідницько-аналітичного центру на кшталт "Дослідницької служби Бібліотеки Конгресу США", що сприятиме, зокрема, фаховій підготовці законопроектів", - сказав він.

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За його словами, дуже важливим є формування загальних правил гри на законодавчому полі та прийняття закону "Про парламентську службу".

"У парламенті України зареєстровано фундаментальний та системний законопроект, якого Україна чекала понад 30 років. Це проект закону "Про правотворчу діяльність", яким пропонується вдосконалити законодавчу базу щодо правотворчої діяльності, її планування та моніторинг результатів, механізми прийняття та застосування нормативно-правових актів", – додав він.

Стефанчук також вважає, що потребує оновлення вебсайт парламенту України – удосконалення його змістової та зовнішньої складової. За його словами, важливим завданням є також покращення та стандартизація комунікації та координації між Верховною Радою та структурами виконавчої влади.

Як повідомляв УНІАН, в березні 2020 року на розгляд парламенту було внесено проект закону про підстави та порядок проведення пленарних засідань Верховної Ради та засідань комітетів Верховної Ради України в режимі відеоконференції на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) (№3250). Одним з авторів документа був Стефанчук. У вересні 2020 року законопроект був знятий з розгляду.

Документом передбачалося дати можливість ВР та комітетам приймати рішення в режимі відеоконференції щодо законопроектів, які стосуються запобіганню поширенню коронавірусної хвороби, забезпечення національної безпеки та оборони, економічного добробуту та прав людини.

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Автор: Надя Пришляк