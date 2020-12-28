Суд постановив, що майно Брензовича є речовими доказами у кримінальному провадженні / фото УНІАН

Закарпатський апеляційний суд наклав арешт на майно, вилучене під час обшуку у лідера партії КМКС (Партія угорців України) Василя Брензовича.

Про це повідомляє прес-служба Закарпатського апеляційного суду.

Відповідне рішення ухвалили з урахуванням того, що відповідне майно є речовими доказами у кримінальному провадженні.

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Скандал з угорцями на Закарпатті: що відомо

  • 30 листопада співробітники Служби безпеки України провели обшуки у лідера партії КМКС (Партія угорців України) Василя Брензовича та у функціонерів одного з благодійних фондів на Закарпатті. Правоохоронці досліджують факти можливої діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету України.

  • 21 листопада під час прийняття присяги депутатами Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади, за ініціативи голови, частина обранців виконала національний гімн Угорщини. СБУ перевіряє інформацію щодо можливих ознак протиправної діяльності в діях вказаних депутатів.

  • Наприкінці листопада ряд закарпатських інтернет-ресурсів оприлюднили провокаційний відеоролик із зображенням неідентифікованої особи у балаклаві, яка на тлі начебто покажчика населеного пункту Берегове Закарпатської області із символікою «Правого сектора» погрожує українцям угорського походження. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

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Автор: Денис Прядко