Скандал з угорцями на Закарпатті: суд заарештував майно лідера Партії угорців Брензовича

30 листопада співробітники СБУ провели обшуки у Василя Брензовича та у функціонерів одного з благодійних фондів на Закарпатті. Правоохоронці досліджують факти можливої діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету України.

Закарпатський апеляційний суд наклав арешт на майно, вилучене під час обшуку у лідера партії КМКС (Партія угорців України) Василя Брензовича. Про це повідомляє прес-служба Закарпатського апеляційного суду. Відповідне рішення ухвалили з урахуванням того, що відповідне майно є речовими доказами у кримінальному провадженні. Читайте такожХто знову гойдає "човен сепаратизму" на Закарпатті Скандал з угорцями на Закарпатті: що відомо 30 листопада співробітники Служби безпеки України провели обшуки у лідера партії КМКС (Партія угорців України) Василя Брензовича та у функціонерів одного з благодійних фондів на Закарпатті. Правоохоронці досліджують факти можливої діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету України.

21 листопада під час прийняття присяги депутатами Сюртівської сільської об’єднаної територіальної громади, за ініціативи голови, частина обранців виконала національний гімн Угорщини. СБУ перевіряє інформацію щодо можливих ознак протиправної діяльності в діях вказаних депутатів.

Наприкінці листопада ряд закарпатських інтернет-ресурсів оприлюднили провокаційний відеоролик із зображенням неідентифікованої особи у балаклаві, яка на тлі начебто покажчика населеного пункту Берегове Закарпатської області із символікою «Правого сектора» погрожує українцям угорського походження. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Денис Прядко

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