За словами президента, для України завжди знаходили причини для відмови.

Президент Володимир Зеленський вважає історичною помилкою відмову НАТО надавати членство Україні.

Про це він сказав в інтерв'ю CNN.

"Зараз ми говоримо і про гарантії безпеки для України, і про зброю, і про фінансову підтримку, а можна було просто об’єднавшись брати Україну в НАТО. І на останньому засіданні НАТО, ми вдячні, що підтримали допомагати Україні, але для України завжди знаходили причини, чому нам там не бути, а Швецію і Фінляндію одразу прийняли. Рішення правильне, а щодо України – неправильне, історично помилкове", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що він радий тому, що Швецію та Фінляндію приймають у НАТО, тому що це показує глибоке розуміння ризиків для цих країн через агресивне ставлення Росії.

"Тому ми повністю підтримуємо їх членство. Весь світ допомагає Україні, хтось надає гуманітарну допомогу, хтось фінансову чи військову допомогу. Світ робить багато, але це могло бути простіше – Україну можна було прийняти як члена НАТО. Це було б набагато простіше, ніж люди собі уявляють", - додав він.

Нагадаємо, після того, як Росія зважилася на повномасштабне вторгнення в Україну, Фінляндія і Швеція попросилися до лав країн-членів НАТО.

На саміті Альянсу в Мадриді Швецію і Фінляндію офіційно запросили приєднатися до військово-політичного блоку.

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