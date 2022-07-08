Також голова Офісу президента наголосив, що Збройним силам України потрібно більше важкої зброї.

Визнання Росії країною-спонсором тероризму зробить її токсичною для країн, які продовжують купувати російські енергоресурси.

Про це написав голова Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

"Російська артилерія продовжує бити по мирних містах Донецької області. Центральні райони міст, житлові будинки – росіяни тероризують людей", - наголосив Єрмак.

Щоб зупинити це, підкреслив він, необхідно активніше робити "сильні кроки".

"Більше важкої зброї для ЗСУ. Гаубиці, САУ та HIMARS у великій кількості та в руках наших воїнів здатні зупинити та вибити росіян з нашої землі. Ефективність західної зброї вже видно на фронті. Ми повинні зламати російську тактику "випаленої землі". Це армія з минулого, яка вміє лише руйнувати", - констатував керівник ОП.

Крім того, він наголосив на необхідності визнання Росії країною-спонсором тероризму.

"Це рішення зробить агресора токсичним для тих країн, які продовжують, зокрема, купувати російські енергоресурси", - зазначив Єрмак.

Також він зауважив, що сьомий пакет санкцій Європейського Союзу із газовим ембарго – це "саме та сильна відповідь на енергетичний шантаж Росії, яка необхідна".

Керівник ОП додав, що санкції проти банківської системи Росії також мають бути посилені.

"Сучасні системи ППО. Закрите небо – це життя українців. Нам потрібно закрити його від російських ракет", - підсумував Єрмак.

Як повідомляв УНІАН, 3 травня Верховна Рада України підтримала звернення до Палати Представників і Сенату Конгресу США про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з сенаторами заявив, що Росія має бути офіційно визнана державою-спонсором тероризму. Він зазначив, що Росія здійснює геноцид проти українського народу.

24 червня комітет Сенату США із міжнародних відносин схвалив резолюцію про включення Росії до списку країн, що підтримують тероризм. Остаточне рішення про визнання Росії країною-спонсором тероризму має бути ухвалено адміністрацією президента Джо Байдена.

На даний момент в цей список входить чотири країни: Куба, КНДР, Іран і Сирія.

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