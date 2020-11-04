Сьогодні другі роковини з дня смерті активістки.

Верховна Рада України вшанувала хвилиною мовчання пам’ять активістки Катерини Гандзюк.

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Як передає кореспондент УНІАН, народна депутат України Соломія Бобровська (фракція «Голос») звернулася до сесійної зали парламенту вшанувати хвилиною мовчання Гандзюк, яка загинула 2 роки тому.

Вона зазначила, що Гандзюк для «багатьох або частини цієї зали (йдеться про сесійну залу ВР – УНІАН) є подругою».

Вбивство Катерини Гандзюк і розслідування справи

Катерина Гандзюк померла в київській лікарні 4 листопада 2018 року. За три місяці до цього в Херсоні невідомий хлюпнув їй в обличчя сірчаною кислотою, вона отримала хімічні опіки понад 30% тіла.

У червні 2019 року було засуджено п’ятьох виконавців злочину.

Голову Херсонської облради Владислава Мангера та його посібника Олексія Левіна, які обвинувачуються в організації та замовленні злочину, затримали, вони перебувають під вартою. Їм інкримінують правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження у спосіб, що має характер особливого мучення та спричинило смерть потерпілої) Кримінального кодексу.

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Автор: Надя Пришляк