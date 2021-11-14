Олена Павлова запевнила, що ні вона, ні її син не мають наміру вчиняти самогубство.

Дружина покійного мера Кривого Рогу Костянтина Павлова Олена записала емоційне відеозвернення, заявивши, що ні вона, ні її син не мають наміру вчиняти самогубство. Ця заява прозвучала на тлі недавніх смертей у родині Павлових: після мера по черзі були знайдені мертвими його брати.

Відео звернення Олени Павлової поширили криворізькі ЗМІ.

"У нашій родині за останні три місяці-три смерті. Всі - молоді чоловіки від 44 до 50 років. Після третьої смерті за три місяці я хочу заявити, що ні у мене, ні у нашого з Костею сина немає смертельних хвороб, ми не п'ємо алкоголь і не збираємося закінчувати життя самогубством. У нас новий газовий котел, нова електрична проводка вдома, в хорошому стані в машині справні гальма, їздимо ми теж дуже акуратно", - запевнила Павлова.

За її словами, Юрій Павлов жодного разу в житті не вживав наркотики і не перебував на обліках в диспансері.

"Я ще раз повторюю: життя самогубством Ні я, ні мій син Юрій, ні наші друзі, родичі закінчувати не збираємося", - сказала вона.

Раптові смерті в родині Павлових

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли застреленим у власному будинку в селі Вільне Дніпропетровської області. Тіло чоловіка виявив його знайомий. Поруч із загиблим лежала зброя.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті Павлова (ст. 115 Кримінального кодексу України).

Правоохоронці розглядають дві основні версії загибелі мера - самогубство, вчинене за мотивами, які можуть бути пов'язані з особистим життям і його перебуванням на посаді, і доведення до самогубства з тих же мотивів.

18 жовтня у своїй квартирі в Кривому Розі був знайдений мертвим молодший брат покійного мера Андрій Павлов. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, смерть чоловіка настала в результаті токсичної дії спиртів, випадкового отруєння алкоголем.

10 листопада у власному будинку виявили повішеним Бориса Павлова - двоюрідного брата загиблого мера Кривого Рогу.

Автор: Юрій Годован