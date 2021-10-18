На місці працюють правоохоронці.

У Кривому Розі сьогодні в другій половині дня був знайдений мертвим молодший брат покійного мера міста Костянтина Павлова - Андрій.

За інформацією місцевих ЗМІ, тіло виявив у його власній квартирі на вулиці Черняховського друг покійного.

За даними "Першого міського", сьогодні вранці Андрія Павлова бачили живим. Інформацію про його смерть підтверджує видання "Страна" з посиланням на джерела в МВС.

Як пише в своєму Телеграм-каналі криворізький блогер Олексій Таймурзін, Андрій Павлов страждав від алкоголізму і, ймовірно, помер в результаті запою.

"Сьогодні весь день йому було погано, чоловіка рвало. Все це підтверджує його друг. Ніякого криміналу", - додав він.

Таймурзін також опублікував фото з місця події. Під будинком, де проживав Андрій Павлов, працюють правоохоронці.

ОНОВЛЕНО. Згодом інформацію про виявлення тіла чоловіка в квартирі в Кривому Розі підтвердили в прес-службі поліції Дніпропетровської області.

"18 жовтня в поліцію надійшло повідомлення про смерть 42-річного чоловіка в одній з квартир в Центрально-Міському районі Кривого Рогу. За попередньою інформацією, видимих ​​ознак насильницької смерті на тілі загиблого немає. Заявник повідомив, що загиблий вранці подзвонив йому і попросив привезти води, оскільки з учорашнього дня відчував себе погано. Коли знайомий приїхав, то чоловік вже був мертвий ", - повідомили правоохоронці.

Зараз на місці працюють експерти та слідчо-оперативна група. Тіло чоловіка направлять на судово-медичну експертизу.

Смерть Костянтина Павлова

15 серпня в власному будинку в селі під Кривим Рогом на Дніпропетровщині знайшли застреленим мера міста Костянтина Павлова. Тіло чоловіка виявив його знайомий. Поруч із загиблим лежала зброя.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті Павлова (ст. 115 Кримінального кодексу України). Слідчі розглядали кілька версій загибелі мера: вбивство, самогубство, необережне поводження зі зброєю, доведення до самогубства.

Павлов переміг на виборах мера Кривого Рогу в 2020 році. Він був кандидатом від ОПЗЖ.

19 серпня Павлова поховали в Кривому Розі. Попрощатися з ним прийшли чимало жителів міста.

7 вересня на брифінгу заступник начальника Головного слідчого управління Національної поліції України Микола Батюк відкинув версію навмисного вбивства мера Кривого Рогу.

Автор: Юрій Годован