За її словами, приводом для самогубства могли бути його серйозні захворювання, зокрема онкологія.

На Дніпропетровщині поліція кваліфікувала смерть двоюрідного брата загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова Бориса як самогубство.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила інспектор з комунікації Криворізького районного управління поліції Оксана Лесонен.

"За фактом смерті Бориса Павлова відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з приміткою "самогубство", - зазначила вона.

За словами Лесонен, в рамках кримінального провадження проводиться розслідування, деталі якого поки невідомі.

Читайте такожНа Одещині внук до смерті побив прикуту до ліжка бабусю (фото, відео)В той же час у мережі викладено відео з цивільною дружиною загиблого Бориса Павлова Анастасією Тесленко, яка розповіла, що приводом для самогубства могли бути його серйозні захворювання, зокрема онкологія.

За словами жінки, Борису було відмовлено в операції, мовляв, з тієї причини, що під час обстеження в нього виявили ще й туберкульоз. Вона також додала, що про рішення консиліуму лікарів стало відомо напередодні трагедії.

Смерть мера Кривого Рогу

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня мера Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли застреленим у власному будинку в селі Вільне на Дніпропетровщині. Тіло чоловіка виявив його знайомий. Поруч із загиблим лежала зброя.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті Павлова (ст. 115 Кримінального кодексу України).

Правоохоронці розглядають дві основні версії загибелі мера – самогубство, скоєне з мотивів, які можуть бути пов’язані з особистим життям та його перебуванням на посаді, та доведення до самогубства з тих же мотивів.

18 жовтня у своїй квартирі у Кривому Розі був знайдений мертвим молодший брат покійного мера Андрій Павлов. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, смерть чоловіка настала внаслідок токсичної дії спиртів, випадкового отруєння алкоголем.

10 листопада у власному будинку виявили повішеним Бориса Павлова – двоюрідного брата загиблого мера Кривого Рогу.

Автор: Раїса Юргель