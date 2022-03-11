Нові санкції передбачають заборону в'їзду в Британію, дозволяють отримувати доступ до їхніх активів і бізнесу на території Сполученого Королівства.

Велика Британія запровадила санкції проти 386 депутатів Державної думи РФ.

Про це йдеться у заяві на сайті британського уряду.

Зокрема, державний секретар у закордонних справах і справах співдружності націй та розвитку Великої Британії Елізабет Трасс заявила про запровадження санкцій проти 386 російських депутатів через їхню підтримку визнання "незалежності" окупованих частин Донецької і Луганської областей України, а також через дозвіл на постійну присутність російських військ на території України, що послугувало передумовою вторгнення.

Нові санкції передбачають заборону в'їзду в Британію, дозволяють отримувати доступ до їхніх активів і бізнесу на території Сполученого Королівства.

"Ми вдаряємо по причетних до незаконного вторгнення Путіна в Україну і тих, хто підтримує цю варварську війну. Ми не знизимо тиск і продовжимо жорсткіше закріплювати гвинтами російську економіку за допомогою санкцій", - наголосила Трасс.

Також вона запевнила, що Британія продовжить разом з друзями України надавати їй підтримку - гуманітарну допомогу, оборонне озброєння і працювати на дипломатичному рівні з метою міжнародної ізоляції Росії.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що кабмін вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо санкцій проти російських пропагандистів.

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