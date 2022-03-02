Прем'єр-міністр Британії наголосив, що його країна продовжить підтримувати Україну.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон наголосив, що дії президента Росії Володимира Путіна в Україні кваліфікуються як воєнний злочин.

Джонсон у парламенті заявив, що війська Путіна бомлять мирних жителів України і про те, що президент РФ "серйозно прорахувався" з відповіддю України на вторгнення, передає CNN.

За його словами, те що вже зараз видно з дій режиму Путіна - бомбардування цивільних громадян - "повністю кваліфікується як воєнний злочин".

"У своєму огидному нападі на суверенну країну він недооцінив надзвичайну стійкість українського народу, а також єдність та рішучість вільного світу у протистоянні його варварству. Якщо Путін подвоїть свої дії, то і ми подвоїмо, ще більше посилюючи економічний тиск і підтримуючи Україну фінансами, зброєю та гуманітарною допомогою", - додав Джонсон.

Він запевнив, що Великобританія "продовжить затягувати петлю навколо режиму Путіна".

"Путін повинен зазнати невдачі у своїй авантюрі і я не сумніваюся, що він зазнає невдачі, а ми досягнемо успіху в захисті України", - сказав Джонсон.

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