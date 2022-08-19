У Зеленського зазначили, що заявляючи про готовність до перемовин, Росія намагається виграти час для підготовки до продовження загарбницької політики щодо України.

Заявами про нібито бажання відновити переговори щодо миру Росія намагається відвернути увагу України та світової спільноти, щоб виграти час для підготовки до продовження реалізації загарбницької політики.

На цьому наголосив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю інтернет-виданню Wirtualna Polska.

"Велика угода про війну і мир неможлива, тому що Росія в цьому не зацікавлена. У Кремлі вважають, що Україна має бути стерта з лиця землі військовим шляхом. Також там мають наміри щодо Молдови, Грузії та Казахстану. Хочуть диктувати Європі правила гри. Миру в цих планах немає", – сказав він.

"Так, Росія хоче мирних переговорів. Однак це не щира пропозиція, а пастка. Бо йдеться не про припинення війни, а про зміцнення своїх позицій. Вона хоче закріпити територіальні здобутки, поки перебуває на вершині військових можливостей", – додав радник керівника ОП.

Він зауважив, що з цією ж метою Росія влаштовує енергетичний шантаж Європи, сподіваючись, що нестача газу у разі суворої зими призведе до зменшення підтримки нашої країни з боку ЄС.

"Припустимо, Україна погодиться й сяде за стіл переговорів з Росією. Є перемир'я. Тоді Росія висуває ультиматум: Україна має визнати наявну лінію фронту новим кордоном. Ми, звичайно, не погоджуємося на анексію чотирьох наших областей. Бойові дії відновлюються. Тоді російська пропаганда поширює у Європі меседж: дивіться, війна закінчилася, але Україна знову атакує. Вони роблять нас ініціаторами нового етапу війни", – пояснив Михайло Подоляк.

Зазначимо, нещодавно президент Зеленський заявив, що переговори з РФ - це не діалог, а ультиматум з боку Росії, а в разі проведення "референдумів" переговори з Україною для РФ будуть закриті.

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